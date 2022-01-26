Экс-футболист "Динамо" забил гол в первом туре чемпионата Бразилии

КИЕВ. 26 января. УНН. Бывший представитель киевского "Динамо" Дуду в первом же матче сезона отметился голом, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФК "Палмейрас".

Детали

Дуду в составе "Палмейраса" встречался с "Новоризонтино" в Лиге Паулиста (чемпионат штата Сан-Паулу).

В начале второго тайма Дуду удвоил преимущество своей команды. Он получил мяч возле угла штрафной, сместился ближе к центру и мощно пробил с левой ноги в дальний угол (2:0).

Отметим, что Дуду был игроком "Динамо" с 2011 по 2015 годы. За киевский клуб бразилец сыграл 32 матча, в которых отметился 4-мя голами и 5-ю ассистами.

Контекст

Бывший футболист “Динамо” Дуду стал обладателем Кубка Либертадорес.