Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,67 0,2909  EUR: 32,30 0,2427 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
На что пошла "тысяча за вакцинацию": назван топ-3 расходов украинцев
На что пошла "тысяча за вакцинацию": назван топ-3 расходов украинцев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
4815

Элтон Джон заболел коронавирусом

Элтон Джон заболел коронавирусом

фотогалерея

КИЕВ. 26 января. УНН. Британский певец Элтон Джон перенес дату своего ближайшего концерта в США из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram артиста.

Детали

"Всем привет, хочу сообщить, что я заразился COVID-19 и вынужден был перенести свое выступление в Далласе... К счастью, я ранее вакцинировался и ввел бустерную дозу, мои симптомы выражены в легкой форме", — написал Элтон Джон.

74-летний артист надеется вернуться на сцену в конце недели.

Напомним

22 января стало известно, что министр обороны Израиля Бени Ганц, который вакцинировался четыре раза, заболел коронавирусом.

Источник: УНН
Теги: Элтон Джон, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.