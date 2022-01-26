Элтон Джон заболел коронавирусом

КИЕВ. 26 января. УНН. Британский певец Элтон Джон перенес дату своего ближайшего концерта в США из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram артиста.

Детали

"Всем привет, хочу сообщить, что я заразился COVID-19 и вынужден был перенести свое выступление в Далласе... К счастью, я ранее вакцинировался и ввел бустерную дозу, мои симптомы выражены в легкой форме", — написал Элтон Джон.

74-летний артист надеется вернуться на сцену в конце недели.

Напомним

22 января стало известно, что министр обороны Израиля Бени Ганц, который вакцинировался четыре раза, заболел коронавирусом.