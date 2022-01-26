Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,67 0,2909  EUR: 32,30 0,2427 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
На что пошла "тысяча за вакцинацию": назван топ-3 расходов украинцев
На что пошла "тысяча за вакцинацию": назван топ-3 расходов украинцев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10605

Госсекретарь США и глава МИД Британии обсудили сдерживание агрессии России

Госсекретарь США и глава МИД Британии обсудили сдерживание агрессии России

КИЕВ. 26 января. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 января провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, во время которых обсудили ситуацию вокруг Украины и координацию совместных усилий для сдерживания агрессии РФ. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Госдепартамента США

Цитата

"Соединенные Штаты и Великобритания координируют свои действия между собой, а также с НАТО, европейскими союзниками и партнерами, чтобы побудить Россию снизить напряженность и стать на путь дипломатии", — говорится в сообщении.

Также госсекретарь США и министр иностранных дел обсудили совместное противостояние экономическому принуждению со стороны Китайской Народной Республики, варианты успешного завершения переговоров и Ираном по его ядерной программе.

Напомним

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Германию увеличить военную поддержку Украины.

Источник: УНН
Теги: США, Великобритания
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.