Госсекретарь США и глава МИД Британии обсудили сдерживание агрессии России
КИЕВ. 26 января. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 января провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, во время которых обсудили ситуацию вокруг Украины и координацию совместных усилий для сдерживания агрессии РФ. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Госдепартамента США
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"Соединенные Штаты и Великобритания координируют свои действия между собой, а также с НАТО, европейскими союзниками и партнерами, чтобы побудить Россию снизить напряженность и стать на путь дипломатии", — говорится в сообщении.
Также госсекретарь США и министр иностранных дел обсудили совместное противостояние экономическому принуждению со стороны Китайской Народной Республики, варианты успешного завершения переговоров и Ираном по его ядерной программе.
Напомним
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Германию увеличить военную поддержку Украины.