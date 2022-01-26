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Сегодня состоится встреча советников "Нормандской четверки"

Сегодня состоится встреча советников "Нормандской четверки"

КИЕВ. 26 января. УНН. Сегодня в Париже состоится встреча политических советников лидеров стран "Нормандского формата" — Украины, Франции, Германии и России. Об этом в видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

“Завтра (26 января — ред.) состоится встреча советников “нормандского формата". Мы работаем, чтобы как можно быстрее состоялась встреча четырех президентов, для будущего наступления мира в Украине”, — заявил Зеленский.

Он добавил, что "розовых очков нет, детских иллюзий нет, все непросто, но есть надежда".

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Украина, Германия
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