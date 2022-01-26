В Китае запустили спутник для наблюдения за поверхностью Земли
КИЕВ. 26 января. УНН. Китай успешно вывел на околоземную орбиту спутник наблюдения за поверхностью Земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Детали
Запуск спутника L-SAR 01А состоялся в 07:44 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя CZ-4C ("Чанчжэн-4-цэ") с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.
Спутник в основном будут использовать для эффективного мониторинга геологической среды, оползней и землетрясений.
Как отметили, это был 407-й полет ракеты-носителя серии "Чанчжэн".
Добавим
L-SAR 01 — спутниковая группа, предназначенная для работы на солнечно-синхронной орбите высотой примерно 600 км.
Предусматривают, что этот спутниковый проект поможет снизить зависимость Китая от данных, которые предоставляют другие страны в области геологии, мониторинга сейсмических катастроф и реагирования на чрезвычайные ситуации.
Запуск спутника L-SAR 01B запланирован на конец февраля этого года.