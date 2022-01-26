На 26 января установлена цена банковских металлов

КИЕВ. 26 января. УНН. Национальный банк Украины установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Детали

Национальный банк Украины по состоянию на утро 20 января установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:

Золото — 1695.6643 грн;

Серебро —21.8390 грн;

Платина —934.7414 грн;

Палладий — 1995.5799 грн.

По сравнению с 25 января цены банковских металлов существенно не изменились.