Утром в Киеве образовались пробки: где тянучка

КИЕВ. 26 января. УНН. По состоянию на 8:15 среды, 26 января, в столице заметно значительное осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, пишет УНН.

Детали

На правом берегу движение затруднено на улицах Юрия Ильенко, Дегтяревской, Елены Телиги, Щусева, Новоконстантиновской, Богатырской, Кайсарова, Жилянской, Максима Кривоноса, Вадима Гетьмана.

Кроме того, пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Воздухофлотском, Леся Курбаса, Победы, Степана Бандеры и Любомира Гузара. А также на бульваре Дружбы Народов, бульваре Леси Украинки и на Набережно-Крещатицкой улице.

Тем временем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Романа Шухевича, Юрия Гагарина, Николая Бажана и Соборности.

Пробки также есть на улицах Андрея Малышко и Оноре де Бальзака.

Движение на мостах Патона и Северном осложнено в направлении правого берега. На мостах - Южном, Дарницком и Метро наблюдалось незначительное усложнение движения транспорта в направлении правого берега.

Дополнение

В Украине сегодня в западных областях без существенных осадков. Температура ночью 4-9° мороза, на северо-востоке и востоке страны до 13°, днем 1-7° мороза, в западных областях ночью и днем 0-5° мороза.