Архив военной разведки и изменения постановлений по вопросам воинской обязанности: повестка дня правительства

КИЕВ. 26 января. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 января, планирует рассмотреть, в частности, изменения в некоторые постановления по вопросам выполнения воинской обязанности и ведения воинского учета, а также создание отраслевого государственного архива военной разведки. Об этом информирует УНН со ссылкой на повестку дня Кабмина.

Детали

Правительство рассмотрит ряд постановлений и проектов распоряжений по вопросам воинского учета и ВСУ.

В частности, проект постановления б образовании Отраслевого государственного архива военной разведки. Предполагается создание отраслевого архива разведывательного органа Министерства обороны Украины для постоянного хранения архивных документов и других субъектов военной разведки.

Также Кабмин рассмотрит изменения в некоторые постановления Кабинета министров по вопросам выполнения воинской обязанности и ведения воинского учета. Ими предполагается приведение постановлений в соответствие с принятым законодательством. В частности, по изменению слов "военные комиссариаты" на "территориальные центры комплектования и социальной поддержки".

Также в повестке дня проект указа Президента о внесении изменений в некоторые пункты Положения об осуществлении контроля Президента Украины за деятельностью Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Проектом указа предполагается изменить в тексте Положения об осуществлении контроля слова “военные комиссариаты” на “территориальные центры комплектования и социальной поддержки”.

Правительство также рассмотрит согласование перечня земельных участков, относящихся к землям обороны, на которых планируется строительство жилья для военнослужащих Службы безопасности и членов их семей.

Чиновники также рассмотрят вопрос о передаче зданий в общую собственность территориальных громад Запорожской области и изменения в пункт 12 Порядка производства по заявлениям и представлениям по вопросам гражданства Украины и выполнения принятых решений.

Кабмин будет также голосовать об утверждении Типовой формы договора об установлении земельного сервитута для размещения объектов энергетики и передачи электрической энергии. Также на повестке дня некоторые вопросы оптимизации территориальных органов Национальной полиции.

Дополнение



В конце прошлого года появился приказ Министерства обороны о существенном расширении перечня профессий, который обязывает женщин встать на воинский учет. Перечень, утвержденный приказом Минобороны, охватывает сотни специальностей и профессий. После общественного резонанса перечень решили сократить.