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Товары из-за рубежа станут доступнее для украинцев - Абрамович

Товары из-за рубежа станут доступнее для украинцев - Абрамович

КИЕВ. 26 января. УНН. Товары из-за рубежа станут доступнее для украинцев. Такое мнение высказал народный депутат Украины, Заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Игорь Абрамович, комментируя принятие Верховной Радой проектов Законов реестр. № 4278 И № 4279 относительно налогообложения товаров, пересылаемых в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

По словам нардепа, благодаря принятому пакету законопроектов стоимость товаров, которые украинцы смогут приобретать из-за рубежа без уплаты НДС и пошлины увеличится со 100 до 150 евро на человека.

“В период пандемии, когда значительная часть услуг перешла в онлайн и получила значительный спрос среди граждан, не исключением стала и электронная коммерция. Для примера объем товаров, которые украинцы заказывают из-за рубежа уже превысил 60 миллионов посылок в год” - отметил Игорь Абрамович, который является соавтором законопроектов.

По убеждению нардепа, реализация законопроектов позволит не только сделать более доступными для граждан иностранные товары, но и автоматизирует процесс их таможенного оформления и контроля.

“Внедрение электронного декларирования товаров и определения почтовых операторов и экспресс-перевозчиков ответственными за начисление и уплату налоговых и таможенных платежей в бюджет позволит не только ускорить выполнение таможенных формальностей, но и повысит эффективность осуществления таможенного контроля за перемещениями таких товаров”, — поделился своими ожиданиями парламентарий.

Вместе с этим, по мнению Абрамовича, повышение лимита на беспошлинную доставку товаров из-за рубежа и переход к автоматизированному процессу их таможенного оформления должно в том числе и повысить противодействие незаконному ввозу товаров в Украину.

Источник: УНН
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