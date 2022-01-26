Вплотную к 30: доллар продолжает рост, а некоторые столичные обменки "подогревают" курс

КИЕВ. 26 января. УНН. В отдельных обменных пунктах Киева доллар сегодня утром стоит около 30 грн, передает корреспондент УНН.

Доллар продолжает укрепление несколько дней подряд.

Детали

Национальный банк Украины на 26 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,66 гривен за доллар. То есть, американская валюта укрепилась еще на 29 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Такое ослабление национальной валюты к доллару является максимальным за последние годы — высшим официальный курс доллара был лишь 28 января 2018 года и составил 28,74 гривен.

В то же время на наличном рынке ситуация еще драматичнее. Так, в некоторых столичных обменниках американскую валюту торгуют почти по 30 гривен, например, 29,75.

Аналитики утром оценивают средний курс доллара на черном рынке на уровне 28,79 (продажа) и 28,7 (покупка), средний курс на межбанке— 28,7.

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