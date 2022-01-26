Ермак отреагировал на скандальную статью о "переговорах с сепаратистами" перед встречей "нормандских" советников

КИЕВ. 26 января. УНН. Накануне ведущее немецкое агентство сообщило, что советники лидеров "нормандского формата" в Париже могут говорить о дате переговоров Украины с "сепаратистами" о статусе Донбасса. Сегодня глава Офиса Президента Андрей Ермак опроверг соответствующее сообщение, пишет УНН.

Контекст

DW со ссылкой на dpa сообщило накануне, что политические советники “хотят определить дату, когда Украина проведет переговоры с сепаратистами об особом статусе Донбасса”.

Также, как отмечает dpa со ссылкой на источники, во время переговоров советников в Париже речь пойдет о “гуманитарных мерах и соображениях относительно будущего Украины”.

Цитата:

“Позиция Украины, которую много раз высказывали на различных уровнях, является неизменной, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались создать "измену“ на ровном месте: на режиме прекращения огня, обмене пленными, работе ТКГ”, — написал сегодня в Facebook руководитель ОП, который будет участвовать в переговорах.

Детали

С его слов, в “нормандском формате” право утверждать любые документы имеют только лидеры государств, а все остальное — “консультационные моменты”.

В то же время он также заявил, что пока конкретной повестки дня сегодняшней встречи политирадников в Париже нет.

Ермак утверждает, что украинская делегация будет говорить о восстановлении режима полного прекращения огня, о гуманитарных вопросах, открытии пропускных пунктов и о будущей работе “нормандского формата”.

Дополнение

Сегодня, 26 января, в Париже состоится встреча политических советников лидеров стран “нормандского формата” — Украины, Франции, Германии и России.

По словам Президента Зеленского, Украина работает тад тем, чтобы как можно быстрее состоялась встреча четырех президентов.