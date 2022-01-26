Украина привила хотя бы одной дозой вакцины от "ковида" 49% взрослого населения

КИЕВ. 26 января. УНН. В Украине хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 привито 49% взрослого населения, или 15,2 миллиона человек. В "хвосте" рейтинга вакцинированных - западные области, где сейчас как раз эпицентр вспышки заболеваемости коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья и Минздрава.

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"Уже 49% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19. (...) Меньше всего вакцинировано в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Волынской областях. Здесь привилось менее 40% взрослых", - сообщили в ЦОЗ.

Детали

По данным центра, больше всего вакцинированных в Киеве — более 71% взрослых жителей. В шести областях более половины взрослых получили по крайней мере одну прививку. Это Киевская, Полтавская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская и Черкасская области.

При этом, по данным Минздрава, всего более 30 млн прививок против COVID-19 сделано в Украине с начала вакцинальной кампании.

От начала вакцинальной кампании в феврале 2021 года получили первую дозу вакцины против COVID-19 - 15 221 306 людей, получивших две дозы - 14 519 768 человек, дополнительную дозу - 14 237 человек, бустерную дозу - 248 063 человека.

За сутки 25 января в Украине 81 736 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 29 929 человек, вторую дозу - 28 984 человека, дополнительную дозу получили 628 людей, бустерную дозу - 22 195 человек.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 с середины октября 2021 года.

13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.

22 декабря в Украине ввели ревакцинацию - бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.

На всех привитых распространили бустерную вакцинацию 6 января.