Порошенко сдал паспорта и должен прибыть в ГБР на следующий допрос в понедельник

КИЕВ. 26 января. УНН. Пятый президент Украины, ныне народный депутат Петр Порошенко сдал на хранение в соответствующие органы государственной власти документы, дающие право выезда за границу, и должен прибыть в Государственного бюро расследований на следующий допрос в понедельник, 31 января. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ГБР.

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“В следующий раз следователь ГБР ждет Петра Порошенко на 11:00 31 января 2022 года”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что подозреваемый выполнил решение суда в части передачи в Государственную миграционную службу своих четырех паспортов гражданина Украины для выезда за границу и дипломатического паспорта только 24 января 2022 года уже после публичного освещения факта игнорирования им решения суда.

В ГБР напомнили, что 19 января 2022 года Печерский районный суд Киева избрал Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности, в том числе и сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти документы, дающие право выезда за границу.

Офис Генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко.

Дополнение

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям “Л/ДНР”. Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ГБР указали, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.

Он прибыл из-за границы, затем - в суд вместе с адвокатами. Судье понадобилось более суток времени для принятия решения в совещательной комнате. Заседание 19 января сопровождалось столкновениями под судом.