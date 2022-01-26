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Кулеба назвал условие для получения 1,2 млрд евро очередного макрофина от ЕС

Кулеба назвал условие для получения 1,2 млрд евро очередного макрофина от ЕС

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 26 января. УНН. Общей предпосылкой для получения анонсированной на днях макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро остается сотрудничество Украины с Международным валютным фондом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Европейский союз анонсировал новую макрофинансовую программу для Украины в размере 1,2 млрд евро. Рассчитываю, что Совет ЕС и Европейский парламент как можно быстрее его утвердят”, — сказал министр.

“Общим условием для получения назначенной макрофинансовой помощи остается сотрудничество Украины с Международным валютным фондом", - сообщил он.

Детали

Кулеба напомнил также, что Еврокомиссия начнет работу над другой долгосрочной программой для финансовой поддержки усилий Украины по модернизации и удвоит двустороннюю помощь Украине в виде грантов, дополнительно будет предоставлено 120 млн евро.

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Кроме того, Еврокомиссия готова продолжить инвестиции в будущее Украины благодаря инвестиционному и экономическому плану, который имеет целью привлечь более 6 млрд евро инвестиций.

Дополнение

Кабинет министров Украины ожидает, что Международный валютный фонд осуществит очередной пересмотр программы для Украины в феврале этого года.

18-месячная программа МВФ с Украиной в формате Stand-By с возможностью доступа к 5 млрд долларов была одобрена 9 июня 2020 года с целью поддержки платежного баланса и бюджета в то время, как власти Украины борются с последствиями шока от пандемии COVID-19. Эта программа призвана консолидировать предыдущие достижения и способствовать продвижению Украины путем важных структурных реформ с целью минимизации ключевых уязвимостей.

Теперь действие программы сотрудничества продлено до конца июня 2022 года.

Источник: УНН
Теги: ЕС, МИД, Украина, помощь, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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