Кулеба назвал условие для получения 1,2 млрд евро очередного макрофина от ЕС

КИЕВ. 26 января. УНН. Общей предпосылкой для получения анонсированной на днях макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро остается сотрудничество Украины с Международным валютным фондом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Европейский союз анонсировал новую макрофинансовую программу для Украины в размере 1,2 млрд евро. Рассчитываю, что Совет ЕС и Европейский парламент как можно быстрее его утвердят”, — сказал министр.

“Общим условием для получения назначенной макрофинансовой помощи остается сотрудничество Украины с Международным валютным фондом", - сообщил он.

Детали

Кулеба напомнил также, что Еврокомиссия начнет работу над другой долгосрочной программой для финансовой поддержки усилий Украины по модернизации и удвоит двустороннюю помощь Украине в виде грантов, дополнительно будет предоставлено 120 млн евро.

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Кроме того, Еврокомиссия готова продолжить инвестиции в будущее Украины благодаря инвестиционному и экономическому плану, который имеет целью привлечь более 6 млрд евро инвестиций.

Дополнение

Кабинет министров Украины ожидает, что Международный валютный фонд осуществит очередной пересмотр программы для Украины в феврале этого года.

18-месячная программа МВФ с Украиной в формате Stand-By с возможностью доступа к 5 млрд долларов была одобрена 9 июня 2020 года с целью поддержки платежного баланса и бюджета в то время, как власти Украины борются с последствиями шока от пандемии COVID-19. Эта программа призвана консолидировать предыдущие достижения и способствовать продвижению Украины путем важных структурных реформ с целью минимизации ключевых уязвимостей.

Теперь действие программы сотрудничества продлено до конца июня 2022 года.