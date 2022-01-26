В Цитрусе отстояли компанию: Геннадий Корбан не имеет отношения к бизнесу

КИЕВ. 26 января. УНН. Около года назад Геннадий Корбан заявил о “получении” 50% доли компании Цитрус. И ранее в компании заявляли, что это безосновательная ложь с целью манипуляции умами читателей.

Сейчас же Цитрус доказал в суде первой и апелляционной инстанций, что г-н Корбан никогда не имел и не имеет никакого отношения ни к одной из компаний группы Цитрус, а сегодня это решение было исполнено:

В компании заявили, что теперь читая очередные заказные статьи “рейдера на пенсии”, можно не сомневаться в реальных намерениях г-на Корбана.

“С самого начала г-н Корбан искажал информацию, очернял репутацию Цитруса и вводил в заблуждение своих читателей. Более того, используя материальные и административные ресурсы, в это шоу были привлечены определенные средства масс-медиа. Кстати, г-н Плинский на подтанцовке имеет определенный тембр голоса”, — комментирует пресс-служба Цитруса.

Напомним, ранее ритейлер опубликовал пост на своих страницах в соцсетях, где более подробно объяснили схему и цели попыток рейдерского захвата компании.

“Сейчас 2022 год и рейдерские приемы из 90-х не пройдут, но признаемся честно: это отнимает у нас много сил”, — добавляют в пресс-службе Цитруса.

Цитрус — крупная украинская специализированная сеть магазинов гаджетов и аксессуаров, созданная в 2000 году. Компания насчитывает 69 магазинов в 19 городах Украины, 10 сервисных центров, 3 точки проката электротранспорта, а також интернет-магазин https://www.ctrs.com.ua.