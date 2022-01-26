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Наработались? Нардепы сообщают, что ВР планирует уйти на карантин

Наработались? Нардепы сообщают, что ВР планирует уйти на карантин

КИЕВ. 26 января. УНН. Народные депутаты сообщают, что Верховная Рада планирует уйти на карантин уже в ближайшие дни, сообщает УНН.

Цитата:

“Следующая пленарная неделя: только открытие сессии, несколько голосований и Рада уходит на карантин до 15 февраля. Причина - большое количество заболевших (COVID-19 — ред.)”, — сообщил народный депутат от “Голоса” Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

В то же время, бывший “слуга”, а теперь внефракционный нардеп Александр Дубинский считает, что решение уйти на каникулы продиктовано отсутствием голосов парламентариев для принятия нужных решений.

“Агрессия агрессией, но в Раде голосов под необходимые решения - нет. Под предлогом "карантина из-за большого количества больных“ — на следующей неделе Рада не будет работать”, - написал он в соцсетях.

Сейчас, по словам спикера ВР Руслана Стефанчука, известно об 11 больных коронавирусом нардепах.

Контекст

На пленарном заседании, которое состоялось вчера, 25 января, после длительных зимних каникул, нардепы приняли, в частности, обращение к мировому сообществу относительно недопустимости военного шантажа со стороны РФ.

В это время во ВР митинговали представители "ФОПов", недовольные изменениями в налоговое и финансовое законодательство, принятыми Радой в конце прошлого года, в частности, по применению РРО. После обеда митинг перерос в столкновения с правоохранителями, что привело к травмам с обеих сторон и задержанию нескольких активистов. Сегодня также проходит акция.

Источник: УНН
Теги: ВР, Коронавирус, карантин
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