Из-за снегопада в Турции застряли украинцы: сегодня возвращаются первые два борта

КИЕВ. 26 января. УНН. В течение часа в Киев должен вылететь первый рейс из Стамбула со 130 пассажирами на борту, вечером ожидается еще один самолет. Об этом сообщил в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет УНН.

Цитата

"Стамбул: по информации авиаперевозчиков, в течение часа в Киев должен вылететь первый рейс со 130 пассажирами на борту. Вечером планируется другой рейс для еще 180 человек. Консулы работают, чтобы все украинцы с отмененных рейсов вернулись домой", - написал Николенко.

Детали

Ранее спикер сообщал, что в Стамбуле из-за непогоды застряли украинцы, однако благодаря работе консулов они были размещены в гостиницах и обеспечены питанием.

МИД взаимодействует с турецкой стороной, чтобы как можно быстрее запустить отмененные авиарейсы и вернуть украинских граждан домой.

Контекст

Самый загруженный аэропорт Европы в Стамбуле в начале недели закрылся после того как масштабная метель накрыла районы восточного Средиземноморья, вызвав отключение электроэнергии и хаос на дорогах.

Сообщалось, что во вторник спасательные бригады в Стамбуле и Афинах уже расчистили дороги, которые были завалены снегом. Однако аэропорт оставался закрытым.