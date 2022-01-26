Украинские резервисты будут получать денежную компенсацию: правительство назвало условия

КИЕВ. 26 января. УНН. Во время заседания, правительство согласовало внесение изменений в Порядок и условия выплаты некоторым категориям военнослужащих, единовременной денежной помощи в случае увольнения с военной службы. Как передает корреспондент УНН со ссылкой на трансляцию заседания, отныне деньги будут получать резервисты.

Детали

Согласно пояснительной записке, военнослужащие, которых призвали на военную службу во время мобилизации, на особый период или на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, и увольняются со службы - получат единовременную денежную компенсацию в размере 4% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячного денежного обеспечения.

Напомним

23 апреля 2021 года в Украине вступил в силу закон по призыву на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.

Закон вводит новый вид военной службы — военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Так, в особый период на военную службу будут призывать граждан, которые заключили контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачислены в военный оперативный резерв. Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный Главнокомандующий ВСУ по представлению Главнокомандующего ВСУ. В решении будут определяться категории резервистов, которых необходимо будет призывать, задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва и тому подобное.