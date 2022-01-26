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Архив
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В Украине создают отраслевой архив военной разведки

В Украине создают отраслевой архив военной разведки

КИЕВ. 26 января. УНН. Кабинет министров Украины одобрил создание Отраслевого государственного архива военной разведки. Соответствующий проект постановления приняли во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

Детали

Согласно пояснительной записке, проект акта подготовлен с целью создания отраслевого архива разведывательного органа Министерства охраны Украины и других субъектов военной разведки.

“Предполагается постоянное хранение материальных носителей информации, в том числе тайной, в отраслевом архиве соответствующего разведывательного органа”, - говорится в тексте документа.

Добавим

Кабмин во время заседания сегодня одобрил единовременную денежную компенсацию для резервистов.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, разведка, архив
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