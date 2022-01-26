Индекс восприятия коррупции: лучшие результаты показали страны, где нет специальных антикоррупционных органов

КИЕВ. 26 января. УНН. Transparency International Ukraine опубликовало Индекс восприятия коррупции-2021, который демонстрирует успехи и неудачи 180 стран мира в преодолении коррупции. Лидерами рейтинга стали Дания, Финляндия и Новая Зеландия. УНН исследовал государственные институты этих стран и выявил одну закономерность - все они не имеют специальных антикоррупционных органов вроде украинских НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура).

Страны - лидеры

Дания - страна, которая получила наибольшее количество баллов в мировом "антикоррупционном" рейтинге. Основное законодательство, регулирующее борьбу с коррупцией состоит из двух кодексов: Уголовный кодекс и кодекс поведения должностных лиц органов власти. При этом наказания постоянно ужесточаются. Отслеживают коррупцию Министерство юстиции Дании и специальный прокурор по экономическим и международным преступлениям. То есть, никаких специальных антикоррупционных органов в стране нет. Однако есть глубокое чувство ответственности как у самих граждан, так и служащих, которые активно реагирующее на информацию о коррупции от граждан и в прессе. В Украине же нередки случаи, когда НАБУ и САП не реагируют не только на информацию в СМИ, но и на официальные заявления народных депутатов, в частности Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая открытом текстом указывает на масштабную коррупцию в "Укрзализныце" и неэффективность антикоррупционеров. То есть, по сути игнорируется парламентский контроль.

Финляндия - страна, занявшая второе место в рейтинге. Примечательно, что государство не имеет ни специального антикоррупционного законодательства, ни специальных органов - все коррупционные проявления рассматриваются как часть общеуголовных преступлений. Контроль за соблюдением норм осуществляют обычные судебные и правоохранительные органы.

Новая Зеландия - страна, занявшая третье место в обновленном рейтинге. Так же она не имеет специальных антикоррупционных органов, а местное законодательство рассматривает коррупцию как общее преступление, мошенничество и особое внимание уделяет чиновникам. Главный государственный орган по противодействию коррупции - SFO - который преследует мошенничество в целом, не отделяя коррупцию.

Рейтинг Украины

В противовес странам-лидерам Украина в обновленном рейтинге оказались по соседству с африканскими странами, на 122 месте. Даже Мадагаскар, и тот на два пункта улучшил свои позиции, оказавшись на 147 месте. От Сомали Украину сегодня разделяет 56 ступенек. А "диктаторская" Беларусь, без антикоррупционных органов оказалась на 40 ступенек выше Украины, на 82 месте. Подробно с рейтингом стран можно ознакомиться по ссылке.

Исходя из имеющейся картины, очевидно, что наличие НАБУ и САП отнюдь не приближает Украину к весомым результатам в преодолении коррупции, даже несмотря на многомиллиардное финансирование за счет Государственного бюджета и международных доноров. Тем более, что за последний год Украина ухудшила свое положение в этом направлении. Заявления о том, что коррупция растет из-за отсутствия назначенного руководителя САП не выдерживают критики - страны, которые успешно борются с коррупцией вообще таких органов не имеют, как и не имеют специальной антикоррупционной вертикали - от следствия до суда.

Некоторые факты о НАБУ

За последние 5 лет финансирование НАБУ увеличилось в полтора раза, с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн. Только автопарк НАБУ обошелся украинцам в 105 млн грн, или около 4 млн долларов.

А в прошлом году детективы НАБУ заказали себе нижнего белья на 700 тыс. грн.

В то же время за последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%). Больше, чем НАБУ, украинцы доверяют всем другим правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

В этом году Артем Сытник должен сложить свои полномочия, однако будет исполнять свои обязанности до назначения нового директора НАБУ, которого будут выбирать при участии представителей иностранцев. В юридическом сообществе такое участие других государств в управлении внутренними делами Украины называют нарушением суверенитета страны.