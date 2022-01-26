Схемы и масштабная коррупция "похоронили" Укрзализныцю - отчет парламентской Комиссии

КИЕВ. 26 января. УНН. Вчера, 25 января, народные депутаты - члены Временной следственной комиссии ВР одобрили окончательный отчет по оценке критического состояния "Укрзализныци". Об этом в своем Facebook написала председатель ВСК Юлия Гришина, передает УНН.

Детали

ВСК работала год. За это время члены комиссии посетили десятки депо, станций, заводов, подали более 300 запросов и изучили более 20 тысяч страниц документов. Провели 16 заседаний, с участием и без участия высокопоставленных чиновников разных уровней. В итоге нардепы пришли к выводу, что к кризисному состоянию "Укрзализныци" привела коррупциогенность органов управления предприятия и недостаточность действенного контроля со стороны правоохранительных органов, информирует Гришина.

Кроме того, имело место влияние финансово-промышленных групп на предприятие, что нанесло ущерб интересам компании и ее работникам, добавила нардеп.

Как следствие, неэффективное управление "Укрзализныцей" привело к полной остановке реформ железнодорожного транспорта и невыполнение Указов Президента, Актов Правительства, Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, констатировала Гришина.

Члены ВСК рекомендуют:

вернуть вопрос реформирования железнодорожного транспорта Украины в поле зрения единственного акционера - правительства;

установить четкие и понятные ключевые показатели эффективности для членов органов управления "Укрзализныци" с персональной ответственностью в случае их недостижения;

обеспечить защиту интересов государственной компании "Укрзализныця" путем подготовки, представления и сопровождения судебных исков с целью компенсации убытков, нанесенных предприятию должностными лицами компании;

обеспечить постоянное действенное реагирование на нарушения законодательства и нанесения экономических убытков "Укрзализныци".

Добавим

Национальное антикоррупционное бюро признало свою несостоятельность в борьбе с коррупцией на украинской железной дороге. Не помогли ни меморандум между УЗ и НАБУ, ни специальный отдел в бюро, который должен был заниматься исключительно этой категорией дел.

Вместо "железных" дел, детективы спецотдела занимались политическими, в частности "Роттердам+", которая четыре раза были закрыта из-за отсутствия у детективов доказательной базы вины.