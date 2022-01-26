Врач рассказал, можно ли пациентам, у которых диагностирован рак, заниматься спортом

КИЕВ. 26 января. УНН. Многие пациенты, у которых диагностирован рак, считают, что физические нагрузки могут только ухудшить их состояние. Более того — часто просто пропадает желание заниматься спортом: пациенты чувствуют слабость, апатию и усталость, а постоянное лечение отнимает массу энергии и времени. Несмотря на это, Наталья Рыбак, специалист по физической реабилитации Больницы израильской онкологии LISOD подчеркивает, что пациентам рекомендованы занятия спортом в обязательном порядке. Но физические нагрузки должны оговариваться с лечащим врачом, передает УНН.

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“Начнем с того, что спорт уменьшает тревожность и улучшает общее состояние организма. Поэтому, если у пациента диагностирован рак, он не должен прекращать занятия спортом. Возможно, нужно будет уменьшить нагрузку (если до этого она была высока — ред.), но полностью прекращать заниматься спортом не следует. Им рекомендована ходьба, простейшая гимнастика, велостеппер и растяжка. В среднем врачи рекомендуют 2-2,5 часа физической активности в неделю”, — объяснила она.

Более того, по её словам, дозированные физические нагрузки необходимы даже для пациентов, которые проходят курсы лучевой или химиотерапии.

“При химиотерапии и лучевой терапии возникает риск осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. И хотя та же химиотерапия почти всегда сопровождается хронической усталостью, мы все же рекомендуем занятия спортом. Ведь спорт активизирует большие гранулярные лимфоциты, обладающие цитотоксичностью против опухолевых клеток”, — считает специалист.

При этом, как отмечает Наталья Рыбак, от полноценных тренировок и тяжелых физических нагрузок все же стоит воздержаться.

“К полноценным тренировкам с утяжелением можно будет вернуться по окончанию лечения в больнице и только после осмотра онкологом, который непосредственно исключит противопоказания, которые могут быть как относительными, так и абсолютными (острая сердечно-сосудистая недостаточность, тромбоз, лимфостаз и подобные — ред.). Такие тренировки необходимо согласовывать со своим тренером, который будет держать процесс восстановления под контролем”, — подчеркнула специалист по физической реабилитации.

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При этом, стоит обратить внимание и на то, что первые симптомы рака чаще всего отсутствуют в принципе. Поэтому обнаружить заболевание можно только благодаря скринингу — профилактическому обследованию “здорового человека”. При этом очень важно выявить рак именно на начальных стадиях, ведь в таком случае шансы на полное излечение очень высоки.