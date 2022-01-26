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Столкнулись три автомобиля: в Харькове полицейская на BMW выехала на встречку

Столкнулись три автомобиля: в Харькове полицейская на BMW выехала на встречку

КИЕВ. 26 января. УНН. В Харькове полицейская на BMW выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с двумя автомобилями. В результате аварии водители трех авто и пассажир автомобиля ВАЗ получили ушибы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщается, что авария произошла 26 января в 7:30 по улице Клочковской.

Цитата

"Предварительно установлено, что 35-летняя водитель BMW на скользкой дороге не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Transporter под управлением 46-летнего водителя и ВАЗ-21104 под управлением 66-летнего мужчины. Участники аварии получили легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что за рулем BMW находилась полицейская, она была трезвая, находилась вне службы и руководила частной машиной.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия Харьковским райуправлением полиции №3 назначено служебное расследование.

Также информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете территориального подразделения полиции.

Дополнения

В Харькове на Окружной дороге в ДТП погибли три человека.

Также в начале января этого года в Харькове маршрутный автобус "Богдан" на нерегулируемом пешеходном переходе на смерть сбил женщину.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Украина, Харьков и Харьковская область
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