Прокуратура считает "самостроем" элитный ЖК одесского экс-вице-мэр

ОДЕССА. 26 января. УНН. Прокуратура проводит расследование в отношении обстоятельств выдачи документов для строительства клубного дома “Сапфир” на 11-ой станции Большого Фонтана в Одессе. Согласно прокурорской проверке, разрешение на строительство, которое выдало управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Одесского горсовета, является противозаконным, а ЖК является “объектом самовольного строительства”. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, опубликованные в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает УНН.

По информации следствия, ГАСК выдал разрешение фирме “СТ КЕПІТАЛ” 11 февраля 2019 года. По данному факту открыто уголовное дело по ч.1 ст.366 УК Украины — составление и выдача служебным лицом заведомо неправдивых официальных документов.

Согласно официальным документам, владельцем “СТ КЕПІТАЛ” является бывший заместитель городского головы (Труханова) Вячеслав Шандрык, отвечавший за строительную отрасль.

Земельный участок находится в зоне усадебной жилой застройки, где максимальная высотность не должна превышать три этажа. Семиэтажный клубный дом “Сапфир” рассчитан на 48 квартир, стоимость которых стартует от 110 тысяч долларов.