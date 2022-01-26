Плачкова о коррупции: у нас глава антикоррупционной структуры в реестре коррупционеров

КИЕВ. 26 января. УНН.Действующий руководитель Национального антикоррупционного бюро официально находится в реестре коррупционеров. Парадоксы украинской антикоррупционной политики в эфире телеканала “Наш” прокомментировала народный депутат от партии “ОПЗЖ” Татьяна Плачкова, передает УНН.

Детали

“Вся наша антикоррупционная структура построена за огромные средства. Тем не менее, у нас глава одной из антикоррупционных структур находится в реестре коррупционеров. Я думаю, что для того же Запада это какой-то показатель, если у тебя в стране глава антикоррупционной структуры находится в реестре коррупционеров. Это только рука Кремля или, возможно, есть еще какая-то история или вопрос к этому главе?" - сказала нардеп.

В Украине коррупцией пронизаны многие отрасли, продолжила нардеп.

“Если спросить сегодня украинцев, считают ли они коррупцией бытовую коррупцию, например, взятки врачам, учителям и прочее, то мы уже считаем это типичной историей, даже не обращая внимание на то, что это элемент коррупции”, — уточнила Плачкова.

Добавим, что речь о директоре НАБУ Артеме Сытнике.

Он был привлечен к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 172-5 КУоАП “Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков”. Сейчас он до сих пор имеет статус официально признанного коррупционера.

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За последние 5 лет финансирование НАБУ увеличилось в полтора раза, с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн. Только автопарк НАБУ обошелся украинцам в 105 млн грн, или около 4 млн долларов.

А в прошлом году детективы НАБУ заказали себе нижнего белья на 700 тыс. грн.

В то же время за последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%). Больше, чем НАБУ, украинцы доверяют всем другим правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.