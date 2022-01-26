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МХП инициировал новую номинацию музыкальной премии YUNA

МХП инициировал новую номинацию музыкальной премии YUNA

КИЕВ. 26 января. УНН. Компания МХП станет генеральным партнером нынешней церемонии Национальной музыкальной премии YUNA. Также МХП основал в рамках премии новую номинацию, которая будет посвящена семейным ценностям,сообщила пресс-служба компании, передает УНН.

“МХП, как ответственный бизнес, поддерживает важные культурные проекты, обращая особое внимание на музыкальное и киноискусство. В рамках премии YUNA компания учредила свою номинацию, которая посвящена семейным ценностям”, — говорится в сообщении.

“Исследования SOCIS "Ценностные ориентации украинцев 2021“, которое проводилось на национальном уровне и среди сотрудников МХП, показало, что семейные ценности являются одними из приоритетных для украинского общества в целом, так и для команды МХП. Поскольку "YUNA“ — национальная музыкальная премия, мы решили сделать номинацию МХП именно о семейных ценностях”, — отметил Андрей Булах, заместитель главы правления, директор по организационной эффективности и управлению персоналом МХП.

По словам Булаха, главную роль в партнерстве МХП с YUNA играют 28 тысяч сотрудников компании. Именно они определят название для номинации, а затем выберут победителей путем голосования.

Церемония награждения состоится 16 марта 2022 года в киевском Дворце “Украина”. Кроме новой номинации, во время шоу будут вручены награды в 17-и традиционных и известных категориях YUNA.

Больше всего номинаций YUNA 2022 получили группы TVORCHI (семь) и KALUSH (шесть). По пять получили Wellboy и Артем Пивоваров, по четыре — MONATIK, MAX BARSKIH и DOROFEEVA, по три — NK, Go_A, KAZKA и Олег Винник. Всего в этом году на YUNA номинировано 50 украинских групп и сольных исполнителей.

Справка

YUNA (Yearly Ukrainian National Award) — ежегодная экспертная музыкальная награда для лучших артистов в различных номинациях, единственная музыкальная премия национального масштаба в Украине.

МХП входит в топ-3 компаний-производителей мяса курятины в Европе. Известен брендами "Наша Ряба”, “Бащинский”, “Легко”, "Мясомаркет" и др. Компания является постоянным партнером и инвестором в культурных, образовательных и экологических проектах.

В декабре 2021 года МХП получил награду Глобального договора ООН "Partnership for Sustainability Award“ за национальный тур ”Кино под открытым небом". В рамках этого проекта около 50 тыс. зрителей в 43 городах и селах Украины посетили бесплатные кинопоказы современного отечественного кино. В течение тура были продемонстрированы 12 полнометражных и 26 короткометражных фильмов. Проект был реализован совместно с Фондом “МХП — Общине”, Ассоциацией “Содействие развитию кинематографа в Украине — Смотри украинское!", Государственным агентством Украины по вопросам кино и другими партнерами.

Источник: УНН
Теги: МХП
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