Сегодня на Донбассе удерживается тишина

КИЕВ. 26 января. УНН. От начала суток на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Детали

Как сообщили в пресс-центре ООС, с начала суток по стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Ранее

От начала суток 25 января со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, двое военных получили ранения.

Контекст

В Елисейском дворце происходит встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата".

Известно, что Украину на встрече представляет глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Сообщается, что российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.