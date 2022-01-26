Верещук поблагодарила нардепов за поддержку президентского законопроекта о защите политзаключенных

КИЕВ. 26 января. УНН. Вице-премьер-министр — министр реинтеграции Ирина Верещук выразила благодарность народным депутатам за поддержку законопроекта о политзаключенных, передает УНН со ссылкой на Facebook министра.

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“Благодарю 288 народных депутатов, которые сегодня поддержали президентский Закон о защите политзаключенных (законопроект № 6104 „О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей“).

За проект Закона проголосовали 288 народных депутатов от разных фракций и групп. Закон, инициированный президентом Владимиром Зеленским, предусматривает создание Комиссии по установлению факта лишения личной свободы в результате агрессии против Украины, а также определяет ее полномочия. Он также предусматривает социальные гарантии. В частности, людям, которые были лишены свободы из-за войны против Украины, или, на время их заключения - их родственникам предусмотрена ежегодная государственная помощь.

Кроме того, документом на законодательном уровне закреплено медицинскую и реабилитационную, в том числе психологическую, помощь, санаторно-курортное лечение лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их освобождения.

Теперь нас ждет много работы по воплощению этого закона в жизнь. Вместе - сможем", - написала Ирина Верещук.