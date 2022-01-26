Украина рассчитывает на заключение "промышленного безвиза" с ЕС до конца 2022 года - Шмигаль

КИЕВ. 26 декабрь. УНН. Плодотворное взаимодействие сторон дает основания надеяться на заключение Соглашения АСАА (“промышленного безвиза”) до конца 2022 года. Также в этом году правительство ожидает присоединения Украины к совместной транзитной процедуре ЕС/ЕАСТ. Об этом отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, передает УНН.

Детали

Мероприятие, которое является подготовительным к 8-му заседанию Совета ассоциации Украина-ЕС, состоялось 26 января по сопредседательству председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и при участии еврокомиссара по вопросам расширения и соседства Оливера Варгеи, чиновников и народных депутатов.

Как отметил Денис Шмигаль, плодотворное взаимодействие сторон дает основания надеяться на заключение соглашения АСАА (“промышленного безвиза”) до конца 2022 года. Также в этом году правительство ожидает присоединения Украины к совместной транзитной процедуре ЕС/ЕАСТ.

Добавим

Кроме того, среди приоритетов Украины Глава Правительства назвал заключение соглашения с ЕС о либерализации международных автомобильных транзитных грузовых перевозок.

“Мы рассчитываем на общее с ЕС долгосрочное видение энергетической безопасности, а также на интеграцию украинской энергосистемы в европейскую сеть ENTSO-E. Также Украина, безусловно, заинтересована в интеграции участников платежного рынка Украины в европейское платежное пространство SEPA", - отметил Денис Шмигаль.

Участники заседания утвердили годовой план работы, который состоит из 92 проектов актов Правительства и 55 законопроектов.

Ранее

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает присоединения к Европейской конвенции о едином транзит уже в 2022 году или так называемый “таможенный безвиз”.