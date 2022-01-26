Блинкен планирует на днях обсудить с Лавровым ответ США на российские "гарантии безопасности"

КИЕВ. 26 января. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует в ближайшие дни поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после того, как Москва ознакомиться с переданным ответом США на предложения по “гарантиям безопасности”. Об этом заявил Блинкен, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Я планирую поговорить с ( министром иностранных дел — ред.) Лавровым в ближайшие дни после того, как у Москвы будет шанс изучить наш документ, и готов обсудить следующие шаги”, — сказал Блинкен.

Дополнение

США передали России письменный ответ на “гарантии безопасности”.

Дополнение

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена направить России письменный ответ на требования РФ в отношении “гарантий безопасности” уже сегодня.



Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ — в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января, а 13 января в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.