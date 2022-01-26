Тройная ДТП в Харькове: полицейская ехала с чужими номерами авто

КИЕВ. 26 января. УНН. Полицейская, которая спровоцировала ДТП в Харькове, ехала на BMW с чужими номерами. Кроме того, она управляла автомобилем на иностранной регистрации. Об этом сообщил журналисту УНН спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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“Сегодня около 7:30 произошло ДТП с участием трёх автомобилей, а именно BMW 318, ВАЗ 21104, Volkswagen Transporter. В результате ДТП получили травмы водитель BMW 1986 г.р., водитель Volkswagen 1975 г.р., водитель ВАЗ 1955 г.р. и его пассажир 1944 г.р. Все перечисленные лица имеют ушибы и ссадины, что предварительно подпадает под лёгкие телесные повреждения”, — сообщил Чубенко.

Детали

Он отметил, что в случае установления, как минимум, средней тяжести телесных повреждений будет начато уголовное производство, поскольку уголовная ответственность за ДТП и в принципе начало расследования возможно при установлении, как минимум, средней тяжести телесных повреждений. При наличии лёгких телесных повреждений виновник ДТП привлекается только к административно ответственности.

“На данный момент составлены административные материалы по факту ДТП, которые в дальнейшем будут переданы в суд для решения по сути и установления виновника ДТП. Также было установлено, что водитель BMW была на автомобиле с иностранной регистрацией с установленными именными номерами, которые не относятся к этому автомобилю”, — рассказал Чубенко.

По его словам, за использование несоответствующих номеров также установлена административная ответственность, и сотрудники Управления патрульной полиции Харьковской области также должны были составить соответствующий материал про привлечение водителя к административной ответственности.

“Что касается управления водителем BMW автомобилем на иностранной регистрации, то тут также возможно допущено нарушение, поскольку, насколько мне известно, гражданам Украины управлять такими автомобилями запрещено. По этому факту также сотрудники Управления патрульной полиции Харьковской области в случае нарушения должны составить административный материал”, — сообщил Чубенко.

Он отметил, что водитель BMW старший лейтенант, инспектор одного из райотделов Харькова.

Дополнение

В Харькове полицейская на BMW выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с двумя автомобилями. В результате аварии водители трех авто и пассажир автомобиля ВАЗ получили ушибы.