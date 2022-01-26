ПАСЕ поддержала поправку с призывом к России отвести свои войска от границ Украины

КИЕВ. 26 января. УНН. ПАСЕ поддержала требование к России как можно скорее отвести свои войска от украинских границ и остановить эскалацию военного напряжения у границ с Украиной. Об этом сообщил в Telegram-канале член украинской парламентской делегации в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко, пишет УНН.

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"Важное дополнение по обжалованию полномочий российской делегации! Нам удалось отстоять поправку, соавтором которой я выступал с призывом к России отвести свои войска от границ Украины. И она попала в финальное решение!

Это очень важно! Потому что, несмотря на то, что полномочия РФ были ратифицированы и она остается в ПАСЕ, требование по отводу войск - остается", - написал Гончаренко.

Добавим

Гончаренко также добавил, что "Попов, Толстой, Слуцкий и другие негодяи об этом вам не расскажут".

Парламентская Ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации, которые мы отрицали.

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Напомним

23 января украинская делегация отправилась на январскую сессию ПАСЕ, где среди прочего будут обсуждать угрозу со стороны РФ.

Ранее на этой неделе парламентарии набрали необходимое количество голосов для обжалования полномочий российской делегации.

А накануне ПАСЕ поддержала обжалование украинской делегации об избрании заместителя председателя Госдумы России Петра Толстого вице-президентом Ассамблеи.