Политсоветники "нормандской четверки" согласовали коммюнике и поддержали устойчивый режим "тишины"

КИЕВ. 26 января. УНН. Политсоветники "нормандской четверки" согласовали совместное коммюнике и поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Согласовали совместное коммюнике. Важно, что сегодняшнее коммюнике — это первый документ который удалось согласовать начиная с декабря 2019 года", - сказал Ермак.

Детали

По его мнению, главным является поддержка всеми участниками нормандского формата устойчивого режима прекращения огня, который должен действовать без каких-либо условий.

Добавим

Примерно в 21.30 по киевскому времени в Париже завершились переговоры политических советников лидеров Нормандского формата (Россия, Германия, Франция, Украина), которые длились более 8 часов.

Контекст

В Елисейском дворце состоялась встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата".

Известно что Украину на встрече представляет глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Сообщалось, что российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Следующую встречу политсоветников "нормандской четверки" планируют провести через две недели в Берлине.