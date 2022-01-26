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Видео, где канал CNN обозначил Харьков российским городом, оказалось фейком

Видео, где канал CNN обозначил Харьков российским городом, оказалось фейком

КИЕВ. 26 января. УНН. Видео, где якобы в прямом эфире американского телеканала CNN ошибочно обозначили Харьков как российский город, на самом деле оказалось фейком. Об этом сообщил военный блоггер и аналитик Анатолий Штефан, информирует УНН.

Детали

В соцсетях активно распространяли 20-секундный фрагмент новостного сюжета американского телеканала CNN якобы за 25 января о военных учениях РФ. В правом верхнем углу этого ролика локация была подписана как "Харьков, Россия".

На самом деле неизвестные использовали архивные кадры из сюжета канала о военных тренировках России в Воронежской области.

На 04:47 минуте сюжета CNN за 24 января отмечена настоящая локация.

Напомним

Французский телеканал France Télévisions в видеосюжете о ситуации на востоке Украины изобразил на карте временно оккупированный Крым как часть российской территории.

Источник: УНН
Теги: фейк
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