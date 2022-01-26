Вместо Минска: Турция предложила проводить заседания ТКГ в Стамбуле

КИЕВ. 26 января. УНН. Турция предложила проводить заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Стамбуле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

Детали

"В ответ на запрос председателя ОБСЕ Турция предварительно предложила Стамбул как потенциальное место проведения заседаний ТКГ при условии достижения консенсуса", — говорится в сообщении.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Микко Кинунен поблагодарил турецкую сторону за это предложение.

"Выражаю свою признательность Турции. Я проинформировал участников дискуссий о возможности вернуться к очным встречам. Убежден, что личные встречи повысят качество и конфиденциальность наших обсуждений", — сказал Кинунен.

Добавим

С начала пандемии все заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе проходили в онлайн-формате. До этого их проводили в столице Беларуси Минске.

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