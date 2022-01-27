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Канада продлила и расширила военную миссию в Украине

Канада продлила и расширила военную миссию в Украине

КИЕВ. 27 января. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о продлении на три года и расширении военной учебной миссии UNIFIER в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на CTV News Toronto.

Детали

В рамках учебной миссии Канада планирует увеличить количество своих военных с 200 до 400 человек. Как отметили, около 60 военнослужащих вооруженных сил Канады отправятся в Украину уже в ближайшие дни.

"Наибольший вклад, который Канада может внести для Украины сейчас, — это люди. Наши солдаты научили более 30 тысяч украинских военных. Мы не должны недооценивать важность этой учебной миссии", — сказала министр обороны Канады Анита Ананд.

Правительство Канады также анонсировало предоставление Украине нелетального оружия, обмен разведывательными данными и пообещало поддержку в борьбе с кибератаками на фоне угроз потенциального российского вторжения.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Источник: УНН
Теги: Канада, Украина
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