Киевское "Динамо" продлило победную серию на сборах в Испании

КИЕВ. 27 января. УНН. Киевское "Динамо" провело третий спарринг на учебно-тренировочном сборе в Испании. Соперником подопечных Мирчи Луческу стал представитель Испании - "Реал Мурсия", которая выступает в местной Сегунде В - четвертом дивизионе. Об этом свидетельствуют данные сайта "Динамо", передает УНН.

Детали

На этот раз динамовцам пришлось отыгрываться, пропустив уже на первых минутах встречи. Сравняв счет еще в первом тайме благодаря голу Кулача, подопечные Мирчи Луческу ушли на большой перерыв при счете 1:1.

В заключительной 10-минутке голы Шапаренко и Буяльского принесли "бело-синим" победу с результатом 3:1.

Что предшествовало этому

До этого киевский коллектив праздновал победы над испанским "Атлетико Пульпіленьйо" (4:0) и командой "Расинг Унион" из Люксембурга (4:0).