На три строчки выше: Украина поднялась в рейтинге сильнейших армий мира

КИЕВ. 27 января. УНН. В мировом рейтинге военной мощи Украина заняла 22 место. Об этом свидетельствуют данные международной компании Global Firepower Index 2022, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира, информирует УНН.

Детали

За год Украина поднялась на три позиции. В 2022 году индекс силы (PowerIndex) украинской армии составляет 0,3266 (оценку 0,0000 считают "идеальной"). В 2021 году этот показатель был — 0,4396, в 2020 году — 0,4457.

В рейтинге Украина находится между Тайванем и Канадой, их индекс силы составляет 0,3215 и 0,3601 соответственно.

Во время составления рейтинга специалисты учитывают более 50 факторов, в частности: количество военных, уровень технической оснащенности, финансирование, использование современных технологий и логистические возможности.

Первое место традиционно занимают США.

В первую десятку также вошли: РФ, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Франция, Великобритания, Пакистан и Бразилия.

Всего в этом году оценивали армию 140 стран мира.

Напомним

В обновленном рейтинге паспортов мира Украина поднялась с 37-го на 35-е место. Владельцы украинского паспорта могут путешествовать без визы в 141 страну мира.