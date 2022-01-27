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Елисейский дворец опубликовал коммюнике по итогам переговоров "нормандской четверки"

Елисейский дворец опубликовал коммюнике по итогам переговоров "нормандской четверки"

КИЕВ. 27 января. УНН. Елисейский дворец опубликовал декларацию советников глав государств и стран-участниц нормандского формата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт дворца.

Детали

В документе отметили, что 26 января 2022 года в Париже состоялась встреча советников Нормандской четверки с участием представителей Министерств иностранных дел.

"Минские соглашения являются основой для работы нормандского формата, и остаются преданными смягчению текущих разногласий в будущей работе. Они поддерживают безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и соблюдение мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, несмотря на разногласия по другим вопросам, связанным с выполнением Минских договоренностей", — говорится в документе.

Также сообщили, что стороны обсудили важность Трехсторонней контактной группы и ее работы для активизации деятельности с целью быстрого прогресса в имплементации Минских договоренностей.

Напомним

26 января примерно в 21.30 по киевскому времени в Париже завершились переговоры политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Франция, Украина), которые длились более восьми часов.

Во время этой встречи политсоветники "нормандской четверки" согласовали совместное коммюнике и поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе.

Известно, что Украину представляет глава Офиса президента Андрей Ермак. Российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Следующую встречу политсоветников нормандского формата планируют провести через две недели в Берлине.

Источник: УНН
Теги: Нормандская четверка
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