Футбол: полузащитник Юрченко перешел в иностранный клуб

КИЕВ. 27 января. УНН. Украинский бывший полузащитник ФК "Заря" Владлен Юрченко стал игроком латвийского ФК "Рига". Об этом сообщает сайт клуба, передает УНН.

Детали

О сроке соглашения украинца с клубом информация не разглашается. В "Ригу" он перешел на правах свободного агента.

Юрченко в первой половине сезона УПЛ выступал за черниговскую "Десну". На его счету семь матчей и один гол.

Заметим, что ранее в карьере Юрченко значились выступления за "Зарю", а также датский "Вайле" и немецкий "Байер".

Напомним

Экс-футболист "Динамо" забил гол в первом туре чемпионата Бразилии.