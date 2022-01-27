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Футбол: полузащитник Юрченко перешел в иностранный клуб

Футбол: полузащитник Юрченко перешел в иностранный клуб

КИЕВ. 27 января. УНН. Украинский бывший полузащитник ФК "Заря" Владлен Юрченко стал игроком латвийского ФК "Рига". Об этом сообщает сайт клуба, передает УНН.

Детали

О сроке соглашения украинца с клубом информация не разглашается. В "Ригу" он перешел на правах свободного агента.

Юрченко в первой половине сезона УПЛ выступал за черниговскую "Десну". На его счету семь матчей и один гол.

Заметим, что ранее в карьере Юрченко значились выступления за "Зарю", а также датский "Вайле" и немецкий "Байер".

Напомним

Экс-футболист "Динамо" забил гол в первом туре чемпионата Бразилии.

Источник: УНН
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