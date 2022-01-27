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Сборная Украины по сумо завоевала ряд наград на соревнованиях в Венгрии

Сборная Украины по сумо завоевала ряд наград на соревнованиях в Венгрии

КИЕВ. 27 января. УНН. В венгерском городе Эрд состоялся международный турнир "ERD OPEN CUP", в котором приняли участие почти 100 участников из четырех стран, передает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

Детали

Национальная сборная команда Украины завоевала 6 "золотых", 6 "серебряных" и 5 бронзовых медалей и заняла первое общекомандное место.

Золотые медалисты:

Никитинская Елена - весовая категория до 65 кг (Харьковская область)

Колесник Карина - весовая категория до 80 кг (Запорожская область

Царук Виктория - абсолютная весовая категория (Киевская область)

Пасечник Ирина - весовая категория свыше 80 кг (Харьковская область)

Даиаури Важа - весовая категория до 115 кг (Винницкая область)

Вересюк Александр - весовая категория свыше 115 кг (Донецкая область).

Напомним

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Источник: УНН
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