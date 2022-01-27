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Шестой раз с начала года: Северная Корея испытала ракеты

Шестой раз с начала года: Северная Корея испытала ракеты

КИЕВ. 27 января. УНН. КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yonhap.

Детали

Запуск состоялся из города Хамхина на восточном побережье КНДР примерно в 8:00 по местному времени. Это уже шестое зафиксированное испытание оружия с начала 2022 года.

"Наши военные внимательно следят за соответствующими передвижениями Северной Кореи и поддерживают готовность", — говорится в сообщении объединенного комитета начальников штабов города Сеул (Южная Корея).

Напомним

Предыдущее испытание двух снарядов КНДР провела 25 января.

Источник: УНН
Теги: КНДР
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