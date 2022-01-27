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Moderna начала испытания COVID-вакцины от "Омикрона"

Moderna начала испытания COVID-вакцины от "Омикрона"

КИЕВ. 27 января. УНН. Американская биотехнологическая компания Moderna начала клинические испытания бустерной дозы вакцины, предназначенной для борьбы со штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщили в компании, несмотря на то, что третья доза ее обычной вакцины гарнатирует высокий уровень защиты от коронавируса, защита ослабевает через полгода после прививки.

Вакцину будут испытывать на 300 совершеннолетних добровольцах.

Напомним

Президент компании Moderna Стивен Хоге заявил, что вакцина от штамма коронавируса "Омикрон" может быть готова уже в марте 2022 года.

Контекст

25 ноября в ЮАР зафиксировали новый штамм коронавируса — B.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения назвала его греческой буквой Omicron.

Источник: УНН
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