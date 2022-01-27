Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,80 0,1326  EUR: 32,48 0,1782 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В офисе ОБСЕ не собираются эвакуировать персонал из Украины пояснили, почему
В офисе ОБСЕ не собираются эвакуировать персонал из Украины пояснили, почему
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
8535

Определились все участники полуфинальной стадии открытого чемпионата Австралии по теннису

Определились все участники полуфинальной стадии открытого чемпионата Австралии по теннису

фотогалерея

КИЕВ. 27 января. УНН. В Мельбурне завершились четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

Грек Стефанос Циципас (номер 4 в ATP) обыграл Янника Синнера из Италии (11) - 6:3, 6:4, 6:2, россиянин Даниил Медведев (2) одолел канадца Феликса Оже-Альяссима (9) - 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4.

Ранее в четверку лучших попали итальянец Маттео Берреттин (7) и испанец Рафаэль Надаль (6).

В женской сетке полуфинальные пары составили:

Ига Свьонтек - Даниэль Коллинз

Эшли Барти - Мэдисон Киз.

Дополнение

Уже 27-го января состоятся матчи в женской сетке соревнований.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.