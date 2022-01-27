В ЕС поддержали ответ США на российские требования по "гарантиям безопасности"

КИЕВ. 27 января. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал ответ США на требования России относительно "гарантий безопасности". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Борреля.

Детали

"Я приветствую письменный ответ Энтони Блинкена на российские предложения по безопасности", — написал Боррель.

Он также призвал Россию прекратить эскалацию вокруг Украины.

I welcome @secblinken’s written response to Russia’s security proposals.



The diplomatic path offers the only lasting solution to the people of Ukraine and the people of Europe.



I urge Russia to take it. The EU and the U.S. are united in our approach. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 26, 2022

Напомним

США передали России письменный ответ на "гарантии безопасности".

Блинкен заявил, что планирует в ближайшие дни обсудить с Лавровым ответ США на российские "гарантии безопасности".

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.