В ЕС поддержали ответ США на российские требования по "гарантиям безопасности"

КИЕВ. 27 января. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал ответ США на требования России относительно "гарантий безопасности". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Борреля.

Детали

"Я приветствую письменный ответ Энтони Блинкена на российские предложения по безопасности", — написал Боррель.

Он также призвал Россию прекратить эскалацию вокруг Украины.

I welcome @secblinken’s written response to Russia’s security proposals.



The diplomatic path offers the only lasting solution to the people of Ukraine and the people of Europe.



I urge Russia to take it. The EU and the U.S. are united in our approach.