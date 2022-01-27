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Новости: Политика
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В ЕС поддержали ответ США на российские требования по "гарантиям безопасности"

В ЕС поддержали ответ США на российские требования по "гарантиям безопасности"

Жозеп Боррель

КИЕВ. 27 января. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал ответ США на требования России относительно "гарантий безопасности". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Борреля. 

Детали

"Я приветствую письменный ответ Энтони Блинкена на российские предложения по безопасности", — написал Боррель.

Он также призвал Россию прекратить эскалацию вокруг Украины.

Напомним

США передали России письменный ответ на "гарантии безопасности".

Блинкен заявил, что планирует в ближайшие дни обсудить с Лавровым ответ США на российские "гарантии безопасности".

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Источник: УНН
Теги: ЕС
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