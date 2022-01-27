Мокрый снег и порывы ветра: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 27 января. УНН. Сегодня в большинстве областей Украины прогнозируют мокрый снег, сильный ветер и от 4° мороза до 1° тепла днем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

В северных и местами центральных областей Украины будет небольшой мокрый снег, на западе страны с дождем, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

Температура в западных областях ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В восточных, Сумской областях и в Карпатах ночью 8-13°, днем 3-8° мороза. На остальной территории ночью 5-10° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

Добавим

В Киевской области днем небольшой мокрый снег.

На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-8° мороза, днем примерно 0°.