Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,80 0,1326  EUR: 32,48 0,1782 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В офисе ОБСЕ не собираются эвакуировать персонал из Украины пояснили, почему
В офисе ОБСЕ не собираются эвакуировать персонал из Украины пояснили, почему
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
8640

Мокрый снег и порывы ветра: прогноз погоды на сегодня

Мокрый снег и порывы ветра: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 27 января. УНН. Сегодня в большинстве областей Украины прогнозируют мокрый снег, сильный ветер и от 4° мороза до 1° тепла днем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

В северных и местами центральных областей Украины будет небольшой мокрый снег, на западе страны с дождем, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

Температура в западных областях ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В восточных, Сумской областях и в Карпатах ночью 8-13°, днем 3-8° мороза. На остальной территории ночью 5-10° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

Добавим

В Киевской области днем небольшой мокрый снег.

На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-8° мороза, днем примерно 0°.

Источник: УНН
Теги: прогноз погоды, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.