"Ворскла" усилилась футболистом сборной Северной Македонии

КИЕВ. 27 января. УНН. Полтавская "Ворскла" договорилась о подписании контракта с защитником сборной Северной Македонии Джоко Зайковым, передает УНН со ссылкой на сайт полтавского клуба.

Детали

Игрок национальной сборной Северной Македонии Джоко Зайков поставил свою подпись в контракте с "Ворсклой". Соглашение будет иметь силу в течение ближайших двух с половиной лет. Новичок уже успел провести одно занятие с новыми партнерами по команде.

В свои 26 лет македонец прошел путь юношеских и молодежных сборных своей страны во всех возрастных категориях. В частности, за U-21 отыграл 20 поединков, а в составе главной команды Северной Македонии до сих пор принял участие в 16 матчах.

На клубном уровне выступал за: "Работнички" (Скопье, Македония), "Ренн" (Франция), "Шарлеруа" (Бельгия), "Левски" (София, Болгария).

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"Буду рад помочь моей новой команде в решении высших задач. Надеюсь, моего мастерства и опыта для этого хватит", - сказал Зайков.

Справка

Зайков стал третьим македонцем в истории клуба. Ранее цвета клуба защищали полузащитник Филипп Деспотовски (2008-2010) и нападающий Адис Яхович (2013-2014).