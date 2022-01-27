Новости: Экономика
27 января 2022, 07:30 • Виктория Данильченко • 5040
На 27 января установлена цена банковских металлов
КИЕВ. 27 января. УНН. Национальный банк Украины установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Детали
Национальный банк Украины по состоянию на утро 27 января установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:
Золото — 1709.9337 грн;
Серебро —22.1531 грн;
Платина —973.1567 грн;
Палладий — 2124.5565 грн.
По сравнению с 26 января существенно выросла цена на золото и палладий.
Источник: УНН
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