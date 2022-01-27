Охрана пчел и увольнение главы Фонда госимущества: чем займется Верховная Рада в четверг

КИЕВ. 27 января. УНН. Повестка дня Верховной Рады на четверг, 27 января, содержит 36 пунктов, среди которых, в частности, президентский законопроект об административных услугах, вопрос увольнения с должности главы Фонда госимущества и защита пчел, сообщает УНН.

Народные депутаты традиционно планируют начать пленарное заседание в 10 утра. Оно должно продлиться весь день. Кроме перерывов на запланированные брифинги и заседания двух Временных следственных комиссий: ВСК по вопросам расследования нарушений прав ребенка и ВСК по вопросам расследования смерти нардепа Полякова (закрытое заседание).

Детали

Первым вопросом в повестке дня на четверг стоит увольнение с должности председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко, который подал заявление на увольнение по собственному желанию.

Также нардепы планируют рассмотреть правительственный Проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (№5583) и альтернативный к нему, поданный нардепами. Законопроект призван на законодательном уровне закрепить понятие государственной политики в сфере защиты прав ветеранов и определить систему защиты прав ветеранов.

Третьим вопросом стоит законопроект о развитии отрасли пчеловодства, охране, защите и сохранении пчел, наличие которого в повестке дня вызвало недоумение у некоторых нардепов.

"Вот там — танки, там — Путин. Пчел будем охранять", — с удивлением зачитал пункт повестки дня внефракционный Александр Дубинский.

Кроме того, нардепы планируют рассмотреть законопроекты, касающиеся авиационных правил, приватизации угледобывающих предприятий и продажи арестованного имущества, определение критических хранилищ газа и критических магистральных трубопроводов транспортировки газа, зачисление акцизного налога с реализации табачных изделий, административной процедуры, облачных услуг и уточнить задачи подготовки и ведения национального сопротивления.

Также нардепы должны утвердить календарный план следующей седьмой сессии ВР 9 созыва.

Контекст

Во время предыдущего пленарного заседания, которое состоялось 26 января, нардепы рассмотрели ряд законопроектов, которые, в частности, касались увеличения размера алиментов и электронных билетов для транспорта.

Также в ВР был внесен законопроект об отсрочке штрафов для ФЛП за не использование РРО.

Заметим, что представители ФЛП два дня подряд митинговали под ВР из-за недовольства законодательными нормами, которые были приняты в конце прошлого года.

Также стало известно о возможных планах отправить нардепов на карантин из-за большого количества заболевших коронавирусом.