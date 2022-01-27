Утро четверга в столице началось с пробок: где больше всего затруднено движение

КИЕВ. 27 января. УНН. По состоянию на утро четверга, 27 января, в столице заметно значительное осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, пишет УНН.

Детали

На правом берегу Киева пробки наблюдаются на проспекте Победы, улице Набережно-Рыбальской, Набережном шоссе - по данным сервиса, движение по ним затруднено из-за сразу нескольких ДТП, улице Жилянской.

Частично затруднено движение по проспекту Валерия Лобановского, улице Вадима Гетьмана, бульвару Тараса Шевченко.

На левом берегу образовалась пробка на улицах Светлая, Коллекторная, Харьковской площади. Незначительное осложнение движения по Броварскому проспекту, проспекту Освободителей.

На мостах Патона, Северном, Южном и Метро наблюдалось пока незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега. На Дарницком мосту без пробок сейчас.

Дополнение

По прогнозу синоптиков, сегодня в большинстве областей Украине прогнозируют мокрый снег, сильный ветер и от 4° мороза до 1° тепла днем.

В частности, в Киевской области днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-8° мороза, днем примерно 0°.